Coronavirus, Barbara Palombelli spiega come realizzare le mascherine fai da te: "Semplicissimo"

Le mascherine per fronteggiare l'emergenza coronavirus sono ormai introvabili, E così Barbara Palombelli, a Stasera Italia, ha deciso di aiutare gli italiani mostrando come realizzarle in casa. Un gioco da ragazzi con tanto di tutorial su Rete 4. "Tanti dicono di non avere la mascherina, ora vi faccio vedere - ha esordito la conduttrice indossando degli occhiali da sole (anche questi consigliati dagli esperti) -. Prendete la carta da forno, perché deve essere impermeabile, e la piegate da un verso all'altro. Si prendono poi due elastici e si fissano con la spillatrice da una parte e dall'altra. Poi la aprite, la poggiate sul viso e regolate gli elastici. Fatta la mascherina. Credo costi 10 centesimi". Insomma, passaggi semplicissimi ma vitali per la nostra salute.