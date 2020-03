Nicola Porro contro il governo: "Cialtroni che non vogliono Guido Bertolaso super-commissario"

"Un #governo di cialtroni che non vuole Guido Bertolaso". Dalla quarantena, malato di #coronavirus, Nicola Porro attacca Giuseppe Conte & Co

11 marzo 2020 a

a

a

Dalla sua quarantena per coronavirus, con febbre alta e tosse che ne interrompe gli interventi su YouTube, Nicola Porro continua a martellare contro Giuseppe Conte e il govereno per la gestione dell'emergenza-virus. Nel mirino del giornalista, ne La zuppa di porro di mercoledì 11 marzo, ci finisce il "no" dell'esecutivo a Guido Bertolaso in veste di supercommissario per l'emergenza (poltrona dalla quale, vista l'ostilità nei suoi confronti, a parole si è allontanato anche lo stesso Bertolaso). Porro picchia durissimo: "I cialtroni del governo non vogliono Bertolaso supercommissario per l'emergenza coronaviurs. E si vocifera su Domenico Arcuri...", conclude Porro anticipando il nome del possibile supercommissario.