Coronavirus, scontro Marco Travaglio-Paolo Mieli a Otto e mezzo sul "giochino" di Giuseppe Conte

Si parla di Coronavirus in diretta da Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, e va in scena un durissimo scontro tra Paolo Mieli e Marco Travaglio sulla comunicazione del governo: "Il gioco delle anticipazioni non mi piace", spiega Mieli. "E' la terza o quarta volta che il presidente del consiglio Giuseppe Conte fa un annuncio alla sera facendo uscire delle anticipazioni. Insomma, lo facesse la mattina seguente", continua l'editorialista del Corriere della Sera. "C'è qualcosa di torbido in questo giochino con il suo addetto stampa, sono situazioni molto delicate", "Ma cosa dici?", sbotta Travaglio, "di quale gioco stai parlando?". Mieli insiste: "Sarò libero di dire quello che penso. Non mi piace che alla sera escono delle anticipazioni e di notte si fa la conferenza stampa".