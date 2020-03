Antonio Razzi torna in sella dopo il malore: chiuso in casa nei giorni del coronavirus, a cosa non rinuncia

Francesco Fredella 12 marzo 2020 a

Dimenticate per un attimo il suo doppiopetto di ordinanza. Niente cravatta. Antonio Razzi, ex senatore di Forza Italia, in tuta si rimette in forma dopo il ricovero a Saragozza di qualche settimana fa.

Cyclette (molto anni ‘80), Razzi si divide tra salotto e cucina. Non riesce a rinunciare ad un po’ di sport casalingo dopo alcune settimane trascorse in ospedale. “Adesso sto meglio. Ho fatto il tagliando e mi sono ripreso”, raconta.

Da giorni, esattamente da quando è tornato in Italia, si sta cimentando ai fornelli. “Linguine agli scampi e pomodorini. Vi leccate i baffi”, ci racconta l’ex senatore. Vorrebbe tornare in pisa da Milly Carlucci. Lo scorso anno ha partecipato a Ballando con le stelle come concorrente con Ornella Boccafoschi (ballerina professionista).

Adesso il senatore - “lo sono ancora. Il titolo ce l’ho”, puntualizza con Libero al telefono - incrocia le dita. E appena finirà questo allarme Coronavirus potrebbe tornare in tv. Si vocifera un colpo di scena. Ma sono indiscrezioni. Per adesso.