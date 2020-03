Coronavirus, Alessandro Sallusti contro Christina Lagarde: "Non sai di che ca*** parli, razza di incapace"

13 marzo 2020 a

a

a

Siamo tutti italiani tranne Christine Lagarde. La governatrice della Banca Centrale Europea, scrive Alessandro Sallusti, "ha sparato ad altezza d'uomo" con i risultati che sappiamo: la Borsa ha perso in poche ore il 17 per cento e lo spread è schizzato oltre i 260 punti. "Questa francese burocrate della finanza, che da pochi mesi ha preso il posto di Mario Draghi, ha detto infatti che «non è mio compito tenere sotto controllo lo spread», quando invece i Paesi e i mercati si aspettavano un deciso e immediato intervento della Bce per sostenere generosamente gli Stati in difficoltà e le loro economie reali, a partire ovviamente dall'Italia devastata umanamente ed economicamente dall' epidemia Coronavirus".

"Non chiamiamola più Europa". Giletti monumentale, il plauso di Salvini: virus, perché Bruxelles è un nemico dell'Italia

E ancora, "Se non è questo «fuoco amico», ditemi voi", continua nel suo editoriale su Il Giornale. "Bisognerebbe caricare a forza la signora Lagarde e portarla a fare un giro a Milano e dintorni: una tappa per le vie deserte come neppure in guerra, un' altra nelle fabbriche ferme o a scartamento ridotto e poi un' ultima in un ospedale. Piazzarla un giorno intero senza mascherina (tanto neanche i medici ne hanno più) in una sala rianimazione superaffollata e dirle: «Lo capisce ora, madame dei miei stivali, di che ca*** stiamo parlando, razza di incapace irresponsabile?". E conclude amaro Sallusti: "Non so quante vittime farà alla fine il Coronavirus, ma a questo punto credo che tra le tante ci sarà, se non si dà una bella svegliata, anche l' Europa", "ridateci Draghi".