Coronavirus, Fedez contro Radio Maria: "Vergogna, chiede bonifici anziché aiutare i bisognosi"

Francesco Fredella 14 marzo 2020

Scontro a distanza. Roba da far “rizzare” le antenne. Quelle di Radio Maria, che Fedez attacca. "Vergognosa, chiede bonifici ma dovrebbe aiutare i bisognosi", tuona il rapper. Alcuni giorni fa, sui social, si è diffuso il messaggio di Radio Maria: "A causa del Coronavirus molti ascoltatori non possono andare in posta per il bollettino a favore di Radio Maria. Si potrebbe superare questa difficoltà con un 'Sepa straordinario' mantenendo la donazione abituale e limitatamente a questo periodo". Questo è bastato a scatenare un vero e proprio caso mediatico. Su Instagram Fedez, che insieme alla Ferragni ha contribuito ad una raccolta fondi di 3,5 milioni di euro per il San Raffaele, domanda: "Ma la Chiesa esattamente, quale aiuto concreto sta dando per il Paese che gli ha scontato 5 miliardi di euro di IMU oltre a pregare fortissimo e fare il digiuno?".