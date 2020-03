DIego Fusaro, il coronavirus e la scelta tra Ue e Cina: "Avete capito ora chi è il nemico?"

13 marzo 2020 a

Alla faccia del "nemico". Diego Fusaro assiste ammirato alla dimostrazione di solidarietà della Cina nei confronti dell'Italia, con 31 tonnellate di materiale sanitario fornito gratuitamente alle nostre autorità del governo di Pechino per combattere l'epidemia di coronavirus.

"La Cina - nota su Twitter il filosofo turbosovranista, di ispirazione marxista - che per i guardiani dell'ortodossia politicamente corretta è una dittatura comunista, ci aiuta e ci sostiene. La UE, sempre presentata come apice della civiltà, ci tiene la testa sott'acqua e ci ostacola in ogni modo. Avete capito ora chi è nemico e chi amico?". Paradossi contagiosi.