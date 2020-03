Roberto Burioni, le nuove terapie intensive a Milano: "Avanti tutta, notte e giorno". Orgoglio lombardo

15 marzo 2020 a

Al San Raffaele di Milano proseguono spediti i lavori per la terapia intensiva da campo, resi possibili anche grazie alla raccolta fondi milionaria lanciata da Fedez e Chiara Ferragni. In un momento in cui la sanità della Lombardia è vicina al collasso a causa dei tanti posti occupati dai pazienti positivi al coronavirus, il San Raffaele si prepara alla battaglia. Roberto Burioni documenta i lavori, che vanno avanti “giorno e notte”, con un video pubblicato sui social: “Pavimento installato, i tubi grigi sono quelli idraulici, i cavi verdi quelli elettrici, i tubi di rame quelli che porteranno l’ossigeno per salvare i pazienti che il virus vuole soffocare”. Il momento è critico ma il sistema sanitario non si arrende e si ingegna per fronteggiare l’emergenza in tutti i modi possibili. Nessuno arretra di un millimetro contro il coronavirus, e infatti Burioni chiude il video ordinando “avanti tutta”.