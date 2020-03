Annalisa Chirico contro il governo: "Coronavirus, mascherine e carta igienica? Il simbolo di questa situazione"

15 marzo 2020 a

a

a

Situazione critica, in Lombardia: corsie al collasso mentre la regione attacca Roma per la scarsa collaborazione e l'incapacità di gestire l'emergenza. Non a caso, il governatore Attilio Fontana ha assoldato Guido Bertolaso, uno che ha esperienza, che sa come gestire una catastrofe come quella del coronavirus. E la situazione della regione viene commentata su Twitter da Annalisa Chirico, che cinguetta: "La Lombardia lotta su un doppio fronte: contro l’emergenza sanitaria nel vero epicentro della crisi e contro la lentezza della burocrazia e del governo centrale". Un attacco all'esecutivo, la firma del Foglio, insomma, come sempre picchia duro e non usa giri di parole. "Le mascherine come la carta igienica sono un simbolo del perché servono uomini e donne del fare, poche chiacchiere", conclude Annalisa Chirico, riferendosi a quanto denunciato da Gallera nella serata di sabato 14 marzo.