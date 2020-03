Giorgia Meloni contro Carla Bruni: "L'idiozia ai tempi del coronavirus"

16 marzo 2020 a

Ha fatto parecchio scalpore, ieri, domenica 15 marzo, il video di Carla Bruni che faceva ironia sul coronavirus. A parte gli abbracci col boss di LVHM ("Non abbiamo paura", diceva l'ex premier dame) anche le incresciose immagini in cui simulava una crisi respiratoria a suon di colpi di tosse. Uno sfottò a chi teme la pandemia. O peggio: uno sfottò a tutte le vittime, soltanto in Italia e soltanto ieri sono state 368. Insomma, si capisce perché quelle immagini abbiano fatto il giro dello Stivale e del mondo: inaccettabili, indigeribili. E tra chi proprio non le ha digerite, ecco anche Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia che rilancia il video sui suoi canali social, condito da un brevissimo commento: "L'idiozia al tempo del coronavirus". E anche in questo caso, ogni spiegazione è superflua.