Carla Bruni, il video vergognoso: simula un crisi respiratoria, sfregio alle vittime del coronavirus

Incredibile, ma tristemente vero. Si parla di Carla Burni, la quale pochi giorni fa, su Instagram, ha pubblicato un messaggio di sostegno ai "compatrioti" italiani impegnati nella lotta al coronavirus. E fin qui tutto bene. Il problema è che, soltanto pochi giorni prima - come rilancia Dagospia -, nel bel mezzo della settimana della moda francese, la stessa Carla Bruni si sia prodotto in uno sketch da brividi, orribile, da condannare. Il tutto con il presidente di LVMH Fashion Group, Sidney Toledano. Quando la Bruni ha visto Toledano tra fotografi e giornalisti, gli è corsa incontro per baciarlo. E ha aggiunto: "Ma certo, baciamoci, non facciamo gli stupidi! Noi siamo della vecchia generazione! Non abbiamo paura di nulla, non siamo femministi e non abbiamo paura del coronavirus. Nada!". Ma non è finita: la Bruni ha anche simulato una crisi respiratoria con tosse. Uno sfottò a chi temeva l'emergenza, la pandemia, la morte che sta falcidiando l'Italia. Un video che fa rabbia, rilanciato sul profilo Twitter di Barbara Carfagna poche ore fa.