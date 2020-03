Roberto Burioni: "Ditemi che Gunter Pauli non è un consigliere del governo". Le frasi choc sul coronavirus

16 marzo 2020 a

Roberto Burioni è esterrefatto: "Mi dicono che questo è un consigliere del nostro governo, spero non sia vero", scrive il virologo su Twitter mostrando un post di Gunter Pauli, sostenitore della Blue economy. Che recita: "Abbiamo bisogno di così poco per sistemare il gran casino che abbiamo fatto. Dobbiamo solo essere umili e accettare di aver esagerato. Siamo così deboli che un virus ci stende. La soluzione non è più la disinfezione: la soluzione è rafforzare il nostro sistema immunitario con aria, acqua e cibo sani". Una dichiarazione superficiale e pericolosissima che va contro tutto quello che sostengono gli scienziati.

Eppure è tutto vero. Gunter Pauli, osannato in primis da Beppe Grillo, è diventato da qualche tempo il primo “consigliere economico di Palazzo Chigi” del premier Giuseppe Conte.