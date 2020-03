Coronavirus, la sfida della influencer: invita i suoi follower a leccare la tavoletta del bagno

16 marzo 2020 a

a

a

Su TikTok, la piattaforma social diventata celebre in pochi mesi tra i giovanissimi, una giovane influencer di nome Ava Louise, ha pubblicato un video che incita alla sfida nei confronti del Coronavirus: nel video la si vede intenta a leccare la tazza di un water.

"Ho paura per lui, pronta ad andare a prenderlo a piedi": la follia di Boris Johnson e il dramma di Federica Pellegrini

La ragazza si è chiusa in bagno e si è ripresa mentre leccava la tazza del water. Quando ha finito ha guardato verso la telecamera e ha sollevato due dita in segno di vittoria. Il video shock sembra essere stato girato dal bagno di un aereo. Dal momento in cui è stato caricato su internet, sabato scorso, è stato visto per ben due milioni di volte.