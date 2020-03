Otto e Mezzo, passeggiata di Salvini? Sallusti contro Gruber: "Come Papa Francesco"

17 marzo 2020 a

Tutti contro Matteo Salvini e Francesca Verdini per il fatto che siano usciti di casa a fare la spesa? O meglio, più che tutti solo Pd e sinistri? Bene, a commentare quanto accaduto, in collegamento con Otto e Mezzo di Lilli Gruber nella puntata in onda su La7 lunedì 16 marzo, ci pensa Alessandro Sallusti. E il direttore de Il Giornale mette a tacere rosiconi e criticoni (e anche la stessa Gruber, che poco prima aveva criticato il leghista) con una semplicissima considerazione: "La passeggiata di Salvini? Più o meno quello che ha fatto Papa Francesco". Il riferimento è alla passeggiata del Pontefice di domenica per le vie di Roma. Tanto basta per mettere a tacere gli odiatori seriali (e chi vuole negare a Salvini il diritto di fare la spesa).