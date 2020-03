Marco Travaglio a Otto e mezzo, stavolta centra il punto sul coronavirus: "Mi preoccupo quando vedo la metro piena"

17 marzo 2020 a

a

a

"Spero che questo sia il segnale della gravità della situazione". Per una vlta, come dar torto a Marco Travaglio. Il direttore del Fatto quotidiano, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, riflette sull'emergenza coronavirus e con amara ironia sottolinea: "Lo slittamento degli Europei di calcio al 2021 dovrebbe far capire anche ai meno consapevoli quanto sia grave la situazione". "A me - prosegue Travaglio - più che la gente che corre da sola fuori casa preoccupa vedere la metro di Milano piena. Possibile che le autorità non abbiano già pensato a raddoppiare o triplicare le corse per evitare che la gente viaggi vicina?".