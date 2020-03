Annalisa Chirico denuncia l'inattività del Parlamento: "Con il coronavirus lavorano tutti tranne loro, senza parole"

18 marzo 2020 a

a

a

Piovono ancora polemiche sull'inattività del Parlamento ai tempi del coronavirus. Questa volta è Annalisa Chirico a criticare la situazione: "Le cassiere al supermarket lavorano, gli edicolanti pure, medici e infermieri stanno in trincea, ognuno di noi continua, come meglio può, a lavorare...salvo i parlamentari che, colti dal timore d contagiarsi, si ‘autosospendono’ in fase di emergenza e leggi speciali. Senza parole" chiosa in un cinguettio. Ad oggi infatti sono strati trovati 5 parlamentari contagiati dall'epidemia che sta mettendo ko l'Italia. Numero non sufficiente a far chiudere, seppur temporaneamente, i battenti. Della stessa idea della firma del Foglio anche Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati, che si dice pronto a tornare al lavoro, "perché questo è fondamentale".