Eros Ramazzotti, indiscrezione di Dagospia: nuovo flirt dopo la separazione, "giovane conduttrice Rai"

18 marzo 2020 a

a

a

Secondo Dagospia Eros Ramazzotti avrebbe iniziato una nuova frequentazione dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli con una conduttrice Rai più giovane di lui. Ramazzotti però non gradirebbe l'esposizione della sua vita privata, non vuole finire nel mirino del gossip. Nelle scorse settimane il settimanale Chi aveva pubblicato le foto del cantante con Valentina Bilbao, una pittrice venezuelana.

"Vi prego". Anche Barbara D'Urso è disperata: l'appello ai meridionali in fuga da Milano, bomba a orologeria?

Immediata la reazione su Instagram: "Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una amica che subito parte il tran tran del gossip?? Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli. Vivere e crescere nelle falsità sarà il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti". Ma, assicura Dagospia, stavolta starebbe frequentando una giovane conduttrice Rai, il cui Il nome per ora è avvolto nel mistero.