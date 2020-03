Porta a Porta, Bruno Vespa con la mascherina: torna in onda così dopo la sospensione

18 marzo 2020 a

Una decisione “gravissima e pretestuosa”: Bruno Vespa si era espresso in maniera dura sulla sospensione di Porta a Porta per una "disposizione di carattere prudenziale". Il riferimento era all'ospitata di Nicola Zingaretti, il segretario del Pd che è poi risultato positivo al coronavirus. L'emergenza richiede però anche il salotto di Vespa, che è tornato in onda nella seconda serata di martedì 17 marzo. Oggi, mercoledì 18, a Porta a Porta ci saranno il ministro Roberto Speranza, il presidente dell'Iss Brusaferro e tanti altri ospiti: dalle anticipazioni arriva anche una foto che ritrae il conduttore indossare la mascherina e pronto a rispettare le misure necessarie contro il coronavirus.