Paolo Becchi contro Giuseppe Conte: "Modello cinese? Abbiamo più morti di loro: qualcosa non funziona"

Paolo Becchi boccia senza mezzi termini la gestione dell'emergenza del coronavirus da parte del governo italiano. Lo fa con un tweet al veleno scagliandosi contro la maggioranza di esperti e tecnici che hanno sempre segnalato che l'unico metodo per limitare i danni è fare le stesse cose fatte dalla Cina. Il professore critica questo pensiero tramite un post sul suo profilo Twitter. Adombrando anche la temibile previsione che in Italia, di questo passo, ci saranno più morti che in Cina. "In Italia alla fine ci saranno forse più morti che in Cina, ma la stragrande maggioranza continua a dire che il nostro modello di gestione dell’ epidemia (simile a quello cinese) è l’unico possibile, quando invece ci sarebbero alternative che andrebbero quanto meno discusse".

