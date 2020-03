Coronavirus, Vittorio Feltri e la differenza drammatica: "L'economia si risolleva, gli uomini no se vanno sotto terra"

19 marzo 2020 a

Il bilancio dell’emergenza Coronavirus in Italia oggi, giovedì 19 marzo, sul numero dei contagiati informa che è salito a 41.035, di cui 4.440 guariti e 3.405 morti. Dei casi positivi, 14.935 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 2.498 sono ricoverati in terapia intensiva. Lo ha comunicato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso del punto stampa giornaliero con il bollettino dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese. Sugli effetti di questa pandemia sull'economia mondiale e sulle conseguenze invece che accadono alle persone che ne vengono colpite, ha twittato oggi pomeriggio il direttore e fondatore di Libero, Vittorio Feltri: "Se l’economia va a terra poi si risolleva, ma se gli uomini vanno sotto terra non si risollevano più".

