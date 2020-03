Silvio Berlusconi insultato dal Fatto Quotidiano per la donazione alla Lombardia, la difesa di Mughini

21 marzo 2020 a

Silvio Berlusconi ha donato i suoi soldi per la costruzione del reparto di terapia intensiva del nuovo ospedale di Milano, ma sul Fatto Quotidiano sono solo capaci di insultarlo. Questa la teoria di Giampiero Mughini che, in una missiva pubblica, si sfoga su Dagospia: "Leggo purtroppo sul “Fatto” la lettera di Carmen Puricelli, una lettrice entusiasta del quotidiano (lo sono anch’io al mio modo, al modo di uno che ne condivide il 40-50 per cento), la quale ci tiene proprio a sottolineare che lei non avrà mai una parola di gratitudine e di ammirazione per Silvio Berlusconi anche dopo che lui ha fatto una donazione di milioni di euro alla guerra contro il coronavirus". Per il giornalista si tratta di una vergogna, di una "pratica" e di una "religione dell’odio", A maggior ragione in una situazione drammatica come questa.