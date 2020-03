Vittorio Sgarbi, scontro con il virologo Pregliasco a Non è l'arena: "Non curate i malati da coronavirus", "Irresponsabile"

23 marzo 2020 a

A Non è l’arena i toni si surriscaldano quando la discussione tra Vittorio Sgarbi e Fabrizio Pregliasco finisce fuori dal controllo di Massimo Giletti. Il critico d’arte ha minimizzato per settimane la minaccia del coronavirus e ha offeso più volte i virologi più noti, da Roberto Burioni allo stesso Pregliasco. Poi ha fatto un passo indietro alla luce degli ultimi sviluppi, ma ciò non gli ha impedito di venire allo scontro duro con il virologo. Sgarbi ha parlato del farmaco Avigan, che dal Giappone dicono abbia ottimi effetti contro il Covid-19, e ha accusato i medici italiani di averlo nascosto per scopi oscuri. In più ha provocato Pregliasco sulla polemica con la Gismondo e il virologo gli ha risposto che “stanno morendo delle persone e ne moriranno ancora proprio per le sue stupidissime considerazioni. Lei è incredibile, non devono farla parlare”. Sgarbi ha replicato che le persone “muoiono perché nessuno le ha curate, non le avete curate” e Pregliasco lo ha definito un “irresponsabile”.