Coronavirus, Alan Friedman attacca Donald Trump: "Infantile, ignorante, vile, ecco il presidente degli Stati Uniti"

Alan Friedman, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter attacca il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con un video-parodia in cui Trump massacra i giornalisti. "Infantile, ignorante e vile: signore e signori: il presidente degli Stati Uniti o dell'America", scrive l'economista americano. Nel discorso in conferenza stampa, il presidente aveva criticato aspramente i cronisti presenti colpevoli a suo dire di voler creare il panico per l'emergenza coronavirus e di voler solo fare "sensazionalismo".

Peccato che negli Usa, a oggi, i casi di coronavirus siano saliti a oltre a 46.000, i decessi di pazienti con il virus sono 520. La maggior parte dei casi è nella città di New York, dove si concentra il 35% del totale negli Stati Uniti. E mentre la Fed, peraltro, annuncia un quantitative easing (piano di sostegno) illimitato, il presidente sembra intenzionato a riaprire al più presto il Paese: “La cura non può essere peggio della malattia”. E si parla già della possibilità di un allentamento delle regole d controllo dell'epidemia.