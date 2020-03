Marco Travaglio a Otto e mezzo: "Quella di Conte non era una diretta Facebook". Supera se stesso

24 marzo 2020 a

a

a

"Non era una diretta Facebook". Marco Travaglio sfiora il surrealismo a Otto e mezzo. Chiamato a difendere il premier Giuseppe Conte da Lilli Gruber, il direttore del Fatto quotidiano supera se stesso, ribadendo come le accuse al premier per il discorso di mezzanotte siano state pretestuose e pregiudiziali.

Addirittura, quel discorso era "una normale comunicazione che usava i canali della presidenza del Consiglio". Che strano, evidentemente il boom di "like" evidentemente erano al sito di Palazzo Chigi e non alla pagina personale di Conte. Vietato criticare il premier dunque.

"Alcuni che rosicano - conclude Travaglio - criticano Conte se si è messo la pochette o meno, hanno scoperto che non è un pirla e rosicano. Le critiche pretestuose al governo di alcuni sono cialtronaggine".