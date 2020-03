Alessandro Sallusti a DiMartedì: "Quando finirà l'emergenza coronavirus. I politici non possono dirlo, ma..."

24 marzo 2020 a

"I dati di oggi dicono una cosa semplice: sarà lunghissima". Alessandro Sallusti, ospite di DiMartedì, analizza l'impennata dei decessi di coronavirus e non si mostra ottimista: "I politici non hanno il coraggio e non possono dire quando finirà - puntualizza il direttore del Giornale, in collegamento da Milano -. Li capisco, ma che non ci prendano in giro dicendo che il 4 aprile vedremo come andrà. Se ci va bene, finirà in estate. Finirà... diciamo che forse in estate la situazione diventerà più gestibile".