Coronavirus, Giorgio Armani realizza camici per i medici: la riconversione aziendale, dopo i 2 milioni donati

Giorgio Armani si conferma ogni volta di più un’eccellenza, nonché un motivo d’orgoglio dell’Italia. Nelle scorse settimane ha donato 2 milioni di euro a favore della Protezione Civile e di diversi ospedali tra Milano, Roma, Bergamo, Piacenza e Versilia. Adesso ha deciso di riconvertire la macchina produttiva di giacche e abiti per realizzare camici monouso destinati agli operatori sanitari impegnati nell’emergenza coronavirus. Armani ha messo a disposizione del Paese tutti i propri stabilimenti produttivi italiani nella realizzazione di camici per la protezione individuale dei medici e degli operatori impegnati in prima linea contro il Covid. I siti produttivi interessati dalla riconversione dell’azienda sono quattro: Trento, Carrè, Matelica e Settimo.