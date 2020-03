PiazzaPulita, David Parenzo sull'intervista a Salvini: "Grazie, Corrado Formigli"

27 marzo 2020 a

Ma che "sbav-sbav". Si parla di David Parenzo, alias Topo Gigio, co-conduttore de La Zanzara, tra i giornalisti più schierati d'Italia. Ovviamente contro Matteo Salvini e le destre-tutte. E Parenzo, altrettanto ovviamente, si è seguito il "duello" tra il leghista e Corrado Formigli a PiazzaPulita, un confronto serratissimo e atteso da tre anni. Poteva forse esimersi Parenzo dal plauso pubblico a Formigli e La7, per cui per inciso spesso e volentieri lavora? No, ovviamente no. Ed il plauso è piovuto su Twitter, laddove ha cinguettato: "Il faccia a faccia di Corrado Formigli con Matteo Salvini e i reportage di Alessio Lasta e di tutta la squadra di PiazzaPulita rendono onore al mestiere di giornalista! Grazie", conclude solenne l'uomo che sostiene che Romano Prodi sia stato il miglior premier dell'Italia repubblicana (sempre bene ricordarlo).