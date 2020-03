Selvaggia Lucarelli attacca Matteo Renzi: "L'Italia riapra tutto? Vieni a farti un giro negli ospedali"

28 marzo 2020 a

Selvaggia Lucarelli annienta Matteo Renzi: "Dovrebbe venire a farsi un giro negli ospedali lombardi e magari fare una lunga chiacchierata con un epidemiologo", scrive la giornalista in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. La Lucarelli polemizza con l’ex premier che in un’intervista al quotidiano Avvenire si è detto favorevole a una riapertura delle fabbriche entro Pasqua (quindi entro un paio di settimane) e delle scuole per il 4 di maggio. Il problema è che in Italia solo ieri è stato registrato il picco dei decessi, mentre in alcuni presidi fondamentali come quelli ospedalieri o quelli di sicurezza mancano ancora le mascherine e la capacità di fare i tamponi in modo capillare. Nel frattempo il governo si appresta a varare un decreto che proroga le restrizioni fino al 18 aprile.