Alessandra Ghisleri a L'Aria Che Tira bacchetta il governo: "Quattro moduli di autocertificazione? Siamo nell'era digitale"

A bacchettare il governo sulle falle nella gestione ci pensa Alessandra Ghisleri. La direttrice di Euromedia Research, in collegamento con L'Aria Che Tira su La7, critica il fatto che ad oggi siano stati prodotti ben quattro moduli di autocertificazione differenti per potersi spostare nei giorni di quarantena. "In un momento come questo, servono la certezza delle regole e l'indicazione di un protocollo ufficiale" esordisce la sondaggista per poi mettere il dito nella piaga: "A parte i diversi moduli, nell'era digitale l'accesso a questi permessi dovrebbe essere più semplice. Non tutti - conclude - hanno a casa una stampante o un ufficio vicino".

A interromperla però è la conduttrice Myrta Merlino che spiega: "I moduli per potersi muovere a causa di esigenze lavorative o di salute sono forniti anche dalle Forze dell'Ordine che li hanno direttamente stampati". Le fa eco Girolamo Lacquaniti (Associazione Nazionale Funzionari Polizia) che conferma: "Sì, noi accettiamo anche questi piccoli problemi. Siamo poliziotti ma siamo anche padri di famiglia, per noi le cose funzionano allo stesso modo". Peccato però che spesso e volentieri le forze dell'ordine esauriscano i moduli a loro disposizione.