Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia: "Società in crisi da prima, il coronavirus farà una terribile chiarezza"

La pandemia di coronavirus "farà una terribile chiarezza". Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia spazza via retorica e illusioni. "La società è entrata in crisi già da 7-8 anni in maniera seria, l'ascensore sociale si è interrotto da una ventina d'anni, la classe media che è stata il nostro nervo e il nostro orgoglio è entrata in crisi già da prima".