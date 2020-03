Vauro, la vignetta sul Fatto Quotidiano: questa Pasqua Gesù non risorge

31 marzo 2020 a

Mettiamoci anche un pizzico di blasfemia, giusto per non farsi mai mancare nulla. Va da sé siamo sul Fatto Quotidiano, sulla prima pagine del giornale diretto da Marco Travaglio. Prima pagina che oggi ospita l'ultima fatica di Vauro Senesi, vignettista orgogliosamente comunista e ateo. E il disegno di Vauro si intreccia tra fede (o almeno la sua concezione di quest'ultima) e coronavirus. Svolgimento: tomba con targa "Jesus", ergo all'interno c'è Gesù. Titolo: "Niente Pasqua". E dalla tomba, ecco levarsi la voce di Gesù: "Scusate non posso uscire dal sepolcro. Non ho l'autocertificazione!", conclude. Insomma, niente resurrezione.