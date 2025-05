Carlo Nordio "spenna" il "Fatto" per le balle sul dentista?

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha chiesto un risarcimento al Fatto Quotidiano per un presunto caso di diffamazione a mezzo stampa. I fatti risalgono al 20 settembre 2024, nello specifico all’articolo in cui il giornale attribuiva al Guardasigilli l’iniziativa di abolire il reato di abuso d’ufficio per «salvare il suo dentista». Professionista dal quale il ministro, sottolinea via Arenula, «non ha mai ricevuto alcuna prestazione».

Intanto Nordio conferma che all’interno dell’attuazione del disegno di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere sarà rimesso mano «al novero degli illeciti disciplinari previsti dalla legge». Il ministro della Giustizia lo ha messo nero su bianco rispondendo a un’interrogazione parlamentare di Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato.