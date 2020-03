Antonio Socci sui "pieni poteri" a Viktor Orban: "Pessima decisione, ma ricordo alla Merkel che anche lui è nel Ppe"

31 marzo 2020 a

Antonio Socci dice la sua sulla polemica europea del giorno. La decisione del parlamento ungherese di dare pieni poteri al premier Viktor Orban. Una scelta che ha scatenato le critiche di gran parte dell'Unione europea. Per Socci è una decisione a doppi taglio: negativa per il troppo potere concessogli, ma anche un colpo per quella stessa Unione europea che critica l'ungherese.

"Pessima la decisione di #Orban di farsi dare dal parlamento i pieni poteri. Ma vorrei ricordare che Orban il cui partito è dentro il Ppe della Merkel ha votato la Von der Leyen per la presidenza della Commissione europea come Pd e M5S. Appoggia il governo della Ue con loro", evidenzia il tweet di Socci