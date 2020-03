Lilli Gruber a Otto e mezzo, la battuta con Boeri contro Salvini: "Dovrebbe conoscere i suoi consiglieri"

31 marzo 2020 a

a

a

"Dovrebbe conoscere i consiglieri di Matteo Salvini". Non si trattiene, Lilli Gruber. A Otto e mezzo ha appena chiesto al suo ospite Tito Boeri un giudizio sulle ricette per la "ricostruzione" post-coronavirus e l'ex presidente dell'Inps critica duramente le proposte di Salvini e della Lega: "Non capisco la logica dei BOT e del maxi condono", spiega Boeri.

"Ricordate cosa disse dalla Gruber?". Sallusti disintegra Conte: "Atteggiamento osceno contro il Nord"

E qui la Gruber non si sottrae a una chiave polemica, ovviamente contro il Capitano. Che nel suo mirino ci siano gli economisti leghisti Claudio Borghi e Alberto Bagnai, noti euro-scettici e dunque, nell'ottica di Lilli la Rossa, da irridere a ogni occasione possibile?