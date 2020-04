Coronavirus, Pierluigi Bersani a Cartabianca spara ad alzo zero contro Matteo Renzi

01 aprile 2020 a

Pierluigi Bersani ha polemizzato con Matteo Renzi sulla proposta di riaprire le attività produttive nonostante l'emergenza coronavirus. Lo ha fatto ospite, ieri sera, di Cartabianca il talk show politico condotto da Bianca Berlinguer. "Tutti speriamo di vedere la luce in fondo al tunnel e li inizia il difficile perché bisognerà star fermi. E non bisogna ascoltare qualche imbecille che dice di correre perché il virus corre più forte. L’Istituto Superiore di Sanità ci dirà come fare", le parole durissime dell'ex segretario pd al leader di Italia viva.

Una risposta dura che nasce da vecchie ruggini tra i due, Renzi fu segretario Pd dopo Bersani, attaccandolo come un personaggio da rottamare, Tra i due non è mai corso buon sangue e il pensiero di Bersani, reso noto negli studi Rai del programma di Bianca Berlinguer, ne è una testimonianza.