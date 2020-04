Coronavirus, Maurizio Landini si commuove in diretta: "È mancata una persona a me molto cara"

02 aprile 2020 a

Il coronavirus non guarda in faccia a nessuno. A raccontare la sua terribile esperienza è Maurizio Landini, leader della Cgil che in collegamento ad Agorà non nasconde una certa commozione. ″È molto pesante - racconta -, perché tocca corde personali e familiari, si vede la vita con occhi diversi, conta molto di più la centralità delle persone”. La conduttrice Serena Bortone immediatamente capisce a cosa fa riferimento il suo ospite: "Da come ne parla immagino che lei abbia perso una persona". “Sì - replica con la voce rotta - ho avuto problemi in famiglia, è mancata una persona a me molto cara”.

Poco prima Landini aveva definito "fuori luogo chi oggi pensa che il problema si risolve reintroducendo i voucher o addirittura peggiorando i diritti delle persone che dovranno andare a lavorare", Per il sindacalista si tratta di un'emergenza che deve farci riflettere e per cui dovremo lavorare insieme, con gli scienziati e il comitato scientifico, per vedere tutti gli strumenti per farlo. "Ci si deve rendere conto che non si può tornare a situazioni precedenti in cui abbiamo già pagato dei prezzi, la precarietà nel lavoro e i tagli fatti negli anni alla sanità".