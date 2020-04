Ferruccio De Bortoli a Stasera Italia: "Stiamo importando lavoratori dalla Romania, ma ci sarò disoccupazione"

05 aprile 2020 a

"Ci attendono altre morti". Ferruccio De Bortoli in collegamento con Stasera Italia guarda oltre l'emergenza sanitaria da coronavirus. Passata questa, arriverà lo tsunami della crisi economica. "Disoccupazione, posti di lavoro che non si riusciranno a recuperare", ecco lo scenario dei prossimi mesi.

"In tutto questo afflato di intervento dello Stato e dell'Europa c'è confusione - spiega l'ex direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore -: non si potrà dare tutto a tutti, salvaguardando tutti. Così si creano dei paradossi: da una parte stiamo facendo accordi con la Romania per avere dei lavoratori e dall'altra cresce la disoccupazione che temo sarà un tema dei prossimi anni".