Coronavirus, Guido Bertolaso fuori dall'ospedale: "Sono stato dimesso, ora forza, c'è ancora tanto da fare"

Guido Bertolaso è finalmente fuori dall'ospedale. Ad annunciare la buona notizia è lo stesso commissario per l'emergenza coronavirus della Regione Lombardia. "Oggi sono stato dimesso dal San Raffaele. - ha scritto su Fcaebook -. Ringrazio tutti i medici e gli infermieri, orgoglio del nostro Paese. Uomini e donne che combattono in prima linea contro il Covid-19 pagando troppo spesso in prima persona con contaminazione e a volte purtroppo anche con la vita. Grazie per tutti i numerosi messaggi di affetto che mi avete inviato in questi giorni. Ora forza, c’è ancora tanto da fare. L’Italia ha bisogno dell’aiuto di tutti". Bertolaso aveva contratto il Covid-19 settimane fa generando l'ironia di Marco Travaglio che sul suo quotidiano andava dicendo: "Più che creare posti letto in Lombardia, ne ha occupato uno". Ma non solo, perché nei suoi numerosi articoli il direttore del Fatto Quotidiano si divertiva a chiamare Bertolaso "Bertoleso" e, addirittura, a screditare l'ospedale di Milano costruito in soli 14 giorni. Insomma, sempre il solito.

