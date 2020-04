Coronavirus, Selvaggia Lucarelli su Boris Johnson: "Spero sopravviva perché deve raccontare al gregge qualcosa"

07 aprile 2020 a

Il Regno Unito e il mondo intero sono in apprensione per le condizioni di salute di Boris Johnson, che è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del St. Thomas Hospital nella serata di lunedì 6 aprile. Downing Street ha assicurato che il premier britannico respira senza l’ausilio di macchinari o supporti invasivi e che le sue condizioni sono rimaste stabili nel corso della notte. “Spero vivamente che Boris Johnson sopravviva”, ha commentato Selvaggia Lucarelli su Twitter, specificando poi il motivo: “Perché deve poter raccontare al gregge cos’è il coronavirus, vissuto in terapia intensiva però”. Chiaro il riferimento della giornalista di Tpi all’infelice uscita pubblica del premier britannico, che aveva inizialmente sottovalutato l’epidemia, pensando che si dovesse infettare gran parte della popolazione per sviluppare l’immunità di gregge.

