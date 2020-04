Alessandro Sallusti a DiMartedì, parla la Capua e lui sbotta: "Ho appena ascoltato il premier, e l'Italia l'ha indagata..."

07 aprile 2020 a

"Ci rendiamo conto che paese siamo?". Alessandro Sallusti è tra l'amareggiato e il furioso a DiMartedì. Ha appena finito di ascoltare Ilaria Capua, la virologa che ha spiegato con calma, lucidità e dettagli scientifici ma chiari anche al comune cittadino come stanno le cose sull'epidemia di coronavirus.

"Ho appena ascoltato una scienziata che ha parlato da premier, o se vogliamo da ministro della Salute", la celebra il direttore del Giornale, per poi ricordare sconfortato: "Noi abbiamo avuto il coraggio di indagarla". Il riferimento è all'inchiesta giudiziaria per "traffico internazionale" di virus poi "finita ovviamente nel nulla", ricorda Sallusti. Una inchiesta cavalcata selvaggiamente dal Movimento 5 Stelle. E forse non è un caso.

