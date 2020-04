Tiziana Ferrario, l'ex giornalista del Tg1 contro Enrico Mentana per le critiche a Conte sull'attacco a Meloni e Salvini

11 aprile 2020 a

a

a

Tiziana Ferrario replica alla riposta polemica che Enrico Mentana, direttore del tg di La7, ha fatto in diretta nel suo corso del suo telegiornale al premier Conte per gli attacchi politici che Giuseppi ha fatto contro i leader dell'opposizione, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTizianaFerrario%2Fstatus%2F1248949746720485378&widget=Tweet

Mentana aveva sottolineato che se avesse saputo prima delle parole di Conte contro Salvini e Meloni non avrebbe mandato mandato in onda l'intero discorso sul prolungamento del lockdown in Italia fino al tre maggio. La Ferrario ha così replicato su Twitter: "Caro Enrico i tuoi spettatori,e io sono tra loro,vogliono vedere tutto quello che dice Conte, non quello che tu ritieni adatto. Mentana sull'attacco di Conte a Salvini e Meloni: 'Se lo avessimo saputo, non l'avremmo trasmesso'".

