Silvio Berlusconi, nuovo affare immobiliare. "Chiusa l'operazione Villa Playmen", acquista la tenuta dei magnati dell'hard per 2,4 milioni

Nuovo clamoroso affare immobiliare per Silvio Berlusconi. Come riportato dal Corriere della Sera, il Cav ha chiuso l'operazione "Villa Playmen". L'Immobiliare Idra che controlla il patrimonio del mattone di famiglia ha incorporato la Tiger srl dagli eredi di Adelina Tattilo, editrice di Playmen, storica rivista per adulti, e dell'ex marito Rosario Saro Balsamo, pioniere dell'editoria a luci rosse con Le Ore.

L'ex premier ha così messo le mani sulla villa dei due magnati dell'hard, una magione confinante con Villa Certosa a Punta Lada-Porto Rotondo, in Sardegna: "Categoria A/7, classe 1, vani 19, superficie catastale mq. 436, totale escluse le aree scoperte mq. 399, rendita euro 3.876,01". Berlusconi ha pagato il gioiello "2,4 milioni, con quattro assegni provenienti dai conti al Montepaschi: 1.188.000 euro a Orsetta Balsamo e 1.212.000 a Federico Balsamo". "Una cifra apparentemente bassa", scrive il Corriere, considerata la location, "ma non si sa se l’ex premier si sia accollato anche eventuali debiti".

