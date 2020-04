Mondadori, Fininvest per lo stop al dividendo. La famiglia Berlusconi rinuncia a 8 milioni

08 aprile 2020 a

Nessun dividendo. Così ha deciso Fininvest che all'assemblea di Mondadori del prossimo 22 aprile non accoglierà l'originaria proposta del Cda sulla distribuzione del dividendo, rimettendo alla successiva valutazione del board della casa editrice presieduta da Marina Berlusconi l'opportunità di convocare nel secondo semestre un'assemblea per proporre l'eventuale distribuzione di riserve se lo permetterà lo scenario economico per effetto di una maggiore visibilità sull'impatto dell'emergenza coronavirus. Lo si legge in una nota della holding della famiglia Berlusconi che di Mondadori è socia con una quota del 53% e che dalla cedola di 0,06 euro per azione, pari a complessivi 15,6 milioni, avrebbe incassato circa 8 milioni di euro.

