Marco Travaglio, la surreale prima pagina contro Salvini: quello imbavagliato è Giuseppe Conte

Con un briciolo di colpevole ritardo, torniamo sulla surreale prima pagina confezionata da Marco Travaglio per il Fatto Quotidiano di domenica 12 aprile, quella di Pasqua. La consueta prima pagina monotematica: difendere ad ogni costo Giuseppe Conte, attaccare Matteo Salvini (o la Lombardia. In questo caso Salvini). Il direttore-guardiano-del-premier si rifà allo show in televisione del presunto avvocato del popolo, quando ha attaccato Salvini e Meloni dopo aver presentato le nuove orme sul lockdown. Roba da repubblica delle banane, da Sudamerica. E che fa, Travaglio? Ribalta la realtà. Titolo: "È sempre in tv ma vuole Conte imbavagliato". Quello sempre in tv sarebbe Salvini, non Conte che fa polemica politica a reti unificate. Poi un po' di insulti: "Salvini piagnucola al telefono con Mattarella". Infine, la perla degna di maggior nota, la fotocomposizione a centro pagina: ecco Salvini che immagina e sogna un Giuseppe Conte imbavagliato. E il sospetto sorge spontaneo: Travaglio crede a quello che confeziona?

