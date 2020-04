Matteo Salvini in diretta dal bilocale milanese: "Nessuna reggia, un accampamento per bimbi"

13 aprile 2020 a

a

a

“Questo non è un video politico, ma di ringraziamento fatto dal mio prestigioso bilocale”. Matteo Salvini sveste i panni del politico e mostra a tutti la vita normale che conduce tutti i giorni. “Non c’è nessuna reggia, non c’è piscina, non c’è solarium, ma va bene così”, dice il leader della Lega dopo un tour della sua casa, che definisce “un accampamento a misura di bambino”. E infatti parte proprio dalla camera, dove “ho appena rassettato i pigiami della bimba”. Salvini abita in un condominio come tanti a Milano: “Sono al primo piano, stamattina da giù arrivava un gran profumo di torta”. Le cose della bambina occupano gran parte dello spazio del bilocale, ma l’ex ministro mostra anche una libreria: “So leggendo L’isola di Arturo di Elsa Morante, me lo ha consigliato Francesca”. Insomma, stavolta la politica è rimasta fuori dalla diretta di Salvini, che ha raccolto tanti apprezzamenti via social per aver mostrato anche la sua quotidianità.

"Affitti, bollette e soldi in tasca". Salvini sfida Conte in diretta: ora è spalle al muro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.