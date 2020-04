Maria Giovanna Maglie durissima con Giuseppe Conte: "Soubrette al tramonto. Sogno un Dio che sappia chi fulminare con la sua ira"

13 aprile 2020 a

Un durissimo intervento pubblicato su Dagospia e firmato da Maria Giovanna Maglie. Una lettera di auguri che si trasforma nell'occasione per criticare in modo aspro Giuseppe Conte e il governo. Un lungo e circostanziato attacco, che però si può riassumere con le prime, sferzanti, righe dell'intervento della giornalista: "A chi ci tiene agli arresti domiciliari, in una gestione fallimentare dell'emergenza sanitaria, a chi ci prepara un disastro economico, reduce da una trattativa persa in Europa, incapace utilizzare gli strumenti che abbiamo senza bisogno di farsi umiliare da nessuno, a chi governa a colpi di decreti e conferenze stampa con la gola tirata e la voce incrinata di una soubrette al tramonto, a chi non si è presentato in Parlamento, a chi annuncia l'arrivo di denaro che non si è visto mai, Buona Pasqua my foot. Sogno un Dio di vendetta che sappia chi guarire, chi alleviare dalla solitudine, chi consolare del lavoro perduto e del frigorifero vuoto, e chi fulminare con la sua ira". E ogni riferimento (a Giuseppe Conte e non solo) non è puramente casuale...

