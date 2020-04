Andrea Scanzi a Otto e mezzo: "Se Salvini è il Capitano, Conte è Totti, Baggio e Del Piero tutti insieme"

13 aprile 2020 a

"Se Matteo Salvini è Capitano, Giuseppe Conte è Totti, Del Piero, Baggio, Zoff, Antonioni, Rivera, e tutti i più grandi capitani nella storia del calcio". Andrea Scanzi tocca nuove vette di zerbinismo nei confronti del premier. In collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, la penna del Fatto quotidiano regala nuove, inarrivabili perle spendendosi in elogi clamorosi per l'avvocato.

Per il dopo-coronavirus un partito tutto suo. Conte guarda avanti: la bomba di Bisignani sul futuro dl premier

"Ma ora per lui si aprono nuovi rischi. Venerdì sera ha detto agli italiani: io non accetto il Mes. Quindi o ora torna con gli eurobond o ha perso. Primo errore. E per la Fase 2 servirà una maggioranza molto solida, e se vedo le polemiche con Renzi un po' di preoccupazione mi viene...".

