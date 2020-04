Quarta Repubblica, Alessandro Sallusti durissimo con la Costamagna: "Ringrazia la Lombardia, ci riesci? Come ti permetti?"

14 aprile 2020 a

Uno strepitoso Alessandro Sallusti a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4 lunedì 13 aprile. Nel mirino del direttore ci finisce Luisella Costamagna, la quale continuava più o meno esplicitamente ad accusare la Lombardia per i "troppi morti" nell'emergenza coronavirus. Tesi contestata con veemenza da Sallusti, che pretendeva almeno un "grazie" da parte della Costamagna a chi, magari commettendo pur qualche errore, sta passando giorno e notte in prima linea. "Vorrei che si facesse luce sulle responsabilità, perché ci sono accuse sulla regione Lombardia che pesano come macigni", alzava il ditino la Costamagna.

Parole che hanno scatenato Sallusti. "Ma vuoi dire grazie alla regione Lombardia che ha salvato migliaia di persone?", urlava nel microfono il direttore. "Costamagna, ti esce un grazie? Che qui morivano come mosche. Ma proprio qui, fuori da questa porta", afferma indicando la porta di casa. E ancora: "Quello che mi inquieta di più sono le persone come la Costamagna che non hanno capito cosa è successo in Lombardia. Fuori dalla porta stanno ancora oggi morendo delle persone - ripete Sallusti -. È facile stare a Roma e dire avete sbagliato. Come vi permettete?", conclude. Per la Costamagna, è ko tecnico.

