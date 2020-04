Matteo Salvini contro Roberto Saviano per l'articolo su Le Monde: "Risparmiati queste cazz*** sulla Lombardia"

14 aprile 2020 a

Prosegue la bagarre sulla mancata chiusura di alcune zone rosse lombarde. Questa volta a scontrarsi sono Matteo Salvini e Roberto Saviano. L'autore di Gomorra ha infatti scritto uno sfogo su Le Monde, il quotidiano francese, generando l'ira del leader della Lega. "Saviano ha fatto un'intervista a un giornale straniero per cui, in parole povere, la colpa di quel che accade in Lombardia è mia sostanzialmente - afferma ai microfoni di Telelombardia -. Ma risparmiati 'ste ca***te, aspetta... Lascia che i medici lavorino, che si liberino i posti in terapia intensiva e poi di' le tue cose". Per Salvini non è il momento più adeguato per puntare il dito, perché "la guerra è ancora assolutamente in corso, aprire inchieste adesso sull'ospedale di Alzano, mentre la gente è ancora lì che combatte, mi sembra veramente di pessimo gusto... solo in Italia".

Nell'articolo incriminato Saviano scriveva: "Dieci anni fa, durante un programma televisivo, ho esposto ciò che era già ovvio per qualsiasi investigatore, vale a dire che la camorra napoletana e la 'ndrangheta calabrese si erano infiltrate nell'economia legale nel Nord. Il mio intervento aveva causato una tale controversia che il programma fu allora costretto ad accogliere il ministro degli interni, Roberto Maroni (predecessore di Matteo Salvini a capo della Lega Nord), così che lui potesse rispondere alle mie accuse. Le condanne giudiziarie caddero poco dopo, e oggi è un dato di fatto: in molte aree del nord Italia, le mafie adottano la loro legge".

