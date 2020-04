DiMartedì, Pietro Senaldi contro il governo: "È arrivato il momento di mappare gli spostamenti"

15 aprile 2020 a

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione in Italia del coronavirus, la fa da padrone nei talk-show. Così è stato anche martedì, nell'ultima puntata del programma di Giovanni Floris DiMaterdì su la7. La fase della discesa in termini di contagi è iniziata, anche se ancora appare piuttosto lenta. Le misure più restrittive sono state prolungate fino al 3 maggio. Quando inizierà davvero la fase 2 e come gestirla.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FdiMartedi%2Fstatus%2F1250153961232969735&widget=Tweet

Tra gli ospiti Pietro Senaldi. Il direttore di Libero ha voluto dire la sua su come il governo sta affrontando o dovrebbe affrontrare la cosidetta riapertura (fase 2). Il giornalista è stato chiaro su come affrontare la questione: "Tutti siamo stati a casa, abbiamo rispettato le regole ma è anche vero che a casa ci si contagia. Ora è il momento di mappare gli spostamenti e intervenire con la tecnologia".

